"Брайтон" и "Селтик" отрицают договоренность по Дембеле

Главный тренер "Брайтона" Крис Хьютон опроверг слухи о том, что его клуб договорился о покупке нападающего "Селтика" Мусса Дембеле. Ранее в британской прессе сообщалось, что клубы договорились о трансфере за 18 миллионов фунтов стерлингов.

– Я слышал об этих новостях, – цитирует AFP Хьютона. – Но как тренер "Брайтона" могу сказать, что ничего такого нет. Не было никакого контакта между клубами.

Эту информацию подтвердил и наставник "Селтика" Брендан Роджерс, чья команда будет соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы.

– Клуб ничего мне не сообщал, – отметил Роджерс. – Конечно, к Дембеле будет интерес. Если кто-то предложит ему пятикратное увеличение зарплаты, нам будет очень сложно его удержать.