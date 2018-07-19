Бранислав Иванович: "Головин может заиграть в "Челси". Да, поначалу придется тяжело, но он может справиться с трудностями"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович считает, что полузащитнику ЦСКА Александру Головину по силам заиграть в "Челси". Напомним, серб выступал за лондонский клуб с 2008 по 2017 год.



- Говорят, что в "Челси" может оказаться полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин. Что посоветуете талантливому полузащитнику, если этот трансфер все-таки состоится?



- Пока это только слухи, но я надеюсь, что именно так все и произойдет. Для развития его как футболиста переход в "Челси" будет очень полезен.



У Головина есть возможности прогрессировать и улучшать свои качества. Он может заиграть в "Челси"! Да, поначалу придется тяжело – надо привыкать к новой обстановке и совсем другому футболу.



В Англии все иначе, нежели в России. Но я желаю Головину удачи! Он может справиться с трудностями. Я ратую за этот переход!