"Борнмут" вырвал победу в матче с "Кристал Пэлас"

"Борнмут" обыграл "Кристал Пэлас" (2:1) в матче седьмого тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Дэвид Брукс и Джуниор Станислас (с пенальти).

У гостей гол в активе Патрика ван Анхолта. "Борнмут" набрал 13 очков и занимает седьмое место. У "Кристал Пэлас" семь очков и 13-я позиция.

В следующем туре "Кристал Пэлас" примет "Вулверхэмптон", а "Борнмут" на выезде сыграет с "Уотфордом".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Борнмут" - "Кристал Пэлас" - 2:1 (1:0)

Голы: Брукс, 5 (1:0). ван Анхолт, 55 (1:1). Станислас, 87 - с пенальти (2:1).

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, С.Кук, Фрэнсис, Лерма, Л.Кук, Брукс (Гослинг, 58), Кинг (Станислас, 84), Фрэйзер, Уилсон.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур (Шлупп, 78), Миливоевич, Майер (Куяте, 84), Таунсенд, Айю (Серлот, 82), Заа.

Предупреждения: Брукс, 29. Таунсенд, 76. Сако, 86. Томкинс, 90+3. Куяте, 90+3. Лерма, 90+3. Фрэйзер, 90+5.

Судья: Дин.

1 октября. Борнмут. Стадион "Vitality Stadium (Dean Court)".

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Турнирная таблица чемпионата.