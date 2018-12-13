"Больше всего я горжусь своим телом". Алиссон и Фирмину рассказали, что они знают друг о друге

Нападающий "Ливерпуля" Роберту Фирмину и голкипер мерсисайдцев Алиссон рассказали клубному телевидению о том, что они знают друг о друге в шуточной манере.
– Вопрос к Алиссону, что считает Фирмину своей главной физической особенностью?
– Я считаю, что это его зубы, – сказал Алиссон.
– Нет, это неверно, – ответил Фирмину. – Больше всего я горжусь своим телом (смеется).
– Вопрос к Роберту, кто лучший голкипер, по мнению Алиссона? Мане, Салах или Фирмину?
– Конечно, это я, – сказал Фирмину. – Он видел недавно, что я вытворял на тренировках, когда стоял на воротах.
– Да, это верно, – признался Алиссон.
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