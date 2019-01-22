Австралиец случайно встретил в поезде Погба и Матича, но не узнал их. Фото

Чета Патриков, приехавшая в Англию из Австралии по делам, случайно сфотографировалась с игроками "Манчестер Юнайтед" Полем Погба и Неманья Матичем. Произошло это событие в поезде из Манчестера в Лондон.

Мистер Патрик попросил компанию молодых людей, которая играла в карточную игру UNO, вести себя потише. В ответ Погба извинился и предложил сделать совместное фото.

Мистер Патрик не подозревал, с кем фотографировался, но скинул фото своему сыну Нэтану, который был просто в шоке и поспешил выложить всю переписку у себя в Твиттере.