13:40 | Футбол — Англия

Австралиец случайно встретил в поезде Погба и Матича, но не узнал их. Фото

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Чета Патриков, приехавшая в Англию из Австралии по делам, случайно сфотографировалась с игроками "Манчестер Юнайтед" Полем Погба и Неманья Матичем. Произошло это событие в поезде из Манчестера в Лондон.

Мистер Патрик попросил компанию молодых людей, которая играла в карточную игру UNO, вести себя потише. В ответ Погба извинился и предложил сделать совместное фото.

Мистер Патрик не подозревал, с кем фотографировался, но скинул фото своему сыну Нэтану, который был просто в шоке и поспешил выложить всю переписку у себя в Твиттере.

 

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