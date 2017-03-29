"Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" больше всех пострадали от травм за последние 6 лет

"Арсенал" чаще других команд за последние 6 сезонов в чемпионате Англии страдал из-за травм, сообщает Sky Sports. Начиная с сезона-2011/12 игроки "канониров" суммарно пропустили из-за различных повреждений 10285 дней. На втором месте "Манчестер Юнайтед" – 9600 дней, а замыкает тройку - "Эвертон" (8058 дней). Меньше всех из-за травм пропустили игроки "Челси" (4559 дней).

Отметим, что в этом сезоне из-за травм больше всех пострадал "Сандерленд" - игроки этого клуба пропустили 1761 день, а меньше всего – "Вест Бромвич" (389 дней).