Арсен Венгер: "Трансфер Санчаса произойдет в ближайшие 48 часов"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подчеркнул, что сделка по переходу нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед" будет закрыта в ближайшие дни.

При этом специалист отметил, что форвард сменит клуб, если "красные дьяволы" согласятся отпустить полузащитника Генриха Мхитаряна.

– Переход Санчеса произойдет, если Мхитарян пополнит состав "Арсенала", – приводит BBC слова Венгера. – Этот вопрос решится в ближайшие 48 часов. Обамеянг? Здесь ничего не происходит. Он мог быть выведен из состава по разным причинам, но это произошло не из-за трансфера.