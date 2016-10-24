Арсен Венгер: "Прошу прощения у акционеров за 20 лет страданий"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в шутку извинился перед акционерами клуба за 20 лет страданий. Французский специалист возглавляет лондонский клуб с 1996 года.

– Да, прошло уже 20 лет, и я приношу свои извинения! – приводит Football365 слова Венгера. – Я бы хотел попросить прощения за каждую минуту страданий, которую я причинил вам за эти 20 лет, – но вы не так плохо выглядите для людей, которые страдали 20 лет.

Мне жаль парня, который родился 20 лет назад и знает только одного тренера "Арсенала". Но я хочу его заверить, что, когда ему будет 40, к тому моменту он узнает еще несколько.