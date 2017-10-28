Арсен Венгер: "Никто не знает, чего хочет"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сравнил отношение болельщиков команды к нему с выходом Великобритании из Евросоюза. Тогда за это решение проголосовали чуть больше половины участников референдума.

– У нас есть этот пример. Мы сами не знаем, куда движемся и чего хотим, – цитирует Daily Express Венгера. – Никто не знает, что хорошо, а что плохо. Никто не знает, что произойдет в будущем. 500 лет назад всем хотелось стать святыми, 50 лет назад – героями войны, а сейчас – миллиардерами или знаменитостями. Раньше в Англии важно было прошлое, история. Сейчас – настоящее.