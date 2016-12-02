Арсен Венгер: "Не будем подписывать замену Касорле зимой"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что клуб не будет подписывать в зимнее трансферное окно игрока на замену хавбеку Санти Касорле. 31-летний испанец получил травму и выбыл примерно на 3 месяца.

- Мы не будем подписывать замену Санти в январе, - цитирует Goal Венгера. - У нас есть много центральных полузащитников. Кроме того, необязательно, что мы сможем найти хорошую замену в январе.

Лично для меня операция - это очень плохие новости. Вы знаете дату операции, но никогда не можете угадать, когда точно игрок сможет играть снова. Всегда стараюсь избегать хирургического вмешательства, поскольку оно создает беспокойство и нагружает реабилитационный центр. Но в данном случае мы пришли к выводу, что это лучшее решение.