Арсен Венгер: "Мне не нужен Пайет"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не рассматривает вариант с приобретением полузащитника "Вест Хэма" Димитри Пайета. Ранее футболист заявлял, что, если лондонский клуб не продаст его, он специально порвет крестообразные связки. 29-летний француз забил два мяча и отдал 9 передач в 18 встречах текущего сезона чемпионата Англии.

– Я ценю его талант, он хороший игрок, но Пайет мне не нужен, – цитирует BBC Венгера. – В моей команде много креативных игроков. Жду, что зимнее трансферное окно будет тихим. В "Арсенале" хороший состав, где каждый может выйти на поле и усилить игру.

