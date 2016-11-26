Арсен Венгер: "Мартинес может стать первым номером "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рад, что третий вратарь команды на этой неделе подписал новый контракт с клубом. 24-летний аргентинец Эмилиано Мартинес поставил подпись под долгосрочным соглашением, подробности которого не разглашаются. Футболист с 2010 года находится в структуре лондонского клуба, но на его счету с тех пор всего 10 матчей за основной состав, в которых он пропустил 11 голов и 5 раз отыграл на ноль.

- На данный момент Мартинес является нашим третьим вратарем, но у него естьт потенциал, чтобы стать номером один, - цитирует Goal Венгера. - Вот поэтому мы продлили с ним контракт.