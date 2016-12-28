Арсен Венгер: "Количество аренд игроков - одна из самых серьезных проблем в футболе"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал систему аренд футболистов в современном футболе. Специалист недоволен тем, что ряд клубов вроде "Челси" скупают много молодых игроков и тут же отдают их в аренды.

- Это одна из самых серьезных проблем в современном футболе, - цитирует goal.com Венгера. - В игроков вкладывают очень много денег, платят за них все больше и больше. В 20 лет футболисты обычно не стоят много, и поэтому клубы запасают игроков. Это неправильно.

Если вы посмотрите на количество трансферов, то должны подумать об изменении всей трансферной системы.