Арсен Венгер: "Диегу Коста? У меня достаточно своих забот, чтобы думать о проблемах "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что ситуацию с Алексисом Санчесом нельзя сравнивать с противостоянием между Диегу Костой и "Челси". "Канониры" надеются сохранить чилийца в своем составе, несмотря на слухи о его уходе, а испанец поссорился с наставником "синих" Антонио Конте и хочет покинуть команду.

– У меня достаточно своих забот, чтобы еще думать о проблемах "Челси", – сказал Венгер в интервью beIN SPORTS на вопрос о Диегу Косте. – Ситуации с Санчесом и Костой нельзя сравнивать. Мы всегда хотели сохранить Санчеса, и мы до сих пор надеемся, что можем продлить контракты с ним, Чемберленом и Езилом. Мне сложно анализировать отношения между "Челси" и Костой.