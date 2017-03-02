13:53 | ФУТБОЛ — Англия

Арсен Венгер: "Барселона? Я предпочитаю остаться в "Арсенале"

0
0
0
0
2

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перед матчем 27-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" отметил, что не намерен работать в "Барселоне". Ранее стало известно, что нынешний наставник каталонцев Луис Энрике по окончании сезона покинет клуб. Контракт Венгера с "Арсеналом" истекает также в конце сезона-2016/17.

– Нет, я предпочитаю остаться в "Арсенале". Так было всегда, ничего не изменилось, – цитирует Венгера Mirror. - Я не ищу работу в других клубах. Считаю, что нужно повышать свой уровень и улучшать игру "Арсенала". Хорошие менеджеры всегда стараются стать лучше.

Предложение из Китая? Это пресс-конференция перед матчем с "Ливерпулем", а не о моем будущем. Здесь не идет речь о том, кому я отказал и в чем.


 

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

СашаРичагин

Арсен Венгер: "Линкольн Сити"? Я предпочитаю остаться в "Арсенале".

14:52

Bache Gabrielsen

Кто тебя в Барсу возьмет, лузер.

14:17

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ