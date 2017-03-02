Арсен Венгер: "Барселона? Я предпочитаю остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перед матчем 27-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" отметил, что не намерен работать в "Барселоне". Ранее стало известно, что нынешний наставник каталонцев Луис Энрике по окончании сезона покинет клуб. Контракт Венгера с "Арсеналом" истекает также в конце сезона-2016/17.

– Нет, я предпочитаю остаться в "Арсенале". Так было всегда, ничего не изменилось, – цитирует Венгера Mirror. - Я не ищу работу в других клубах. Считаю, что нужно повышать свой уровень и улучшать игру "Арсенала". Хорошие менеджеры всегда стараются стать лучше.

Предложение из Китая? Это пресс-конференция перед матчем с "Ливерпулем", а не о моем будущем. Здесь не идет речь о том, кому я отказал и в чем.



