Арсен Венгер: "Арсенал" хочет побеждать, но у нас жесткий график"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после победы над "Вест Бромвичем" (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что нападающий Александр Ляказетт становится лучше с каждой игрой. Форвард в этой встрече записал на свой счет дубль.

- Нам понадобилось время, чтобы приспособиться, - приводит TEAMtalk слова Венгера. - Но все закончилось комфортно. Я не делаю быстрые выводы. Главное, мы сильны дома. Но мы знаем, что можем побеждать и в гостях. Для нас очень важны эти три очка. Ляказетт становится лучше с каждой игрой. Заменил его, так как он устал. У него был шанс на хет-трик, но мы хотим побеждать, а не участвовать в азартных играх. У нас несколько жесткий график. Мы играем в понедельник, в четверг уже игра в Борисове с "БАТЭ", а после этого матч в воскресенье.