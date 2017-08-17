Арьен Роббен: "Чему я мог научиться у Терри? Всему"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен отметил, что во время выступления в "Челси" с 2004 по 2007 год важную роль сыграл защитник и капитан лондонцев Джон Терри. Голландский хавбек признался, что не уверен, осознает ли он, насколько на него повлиял лидер "синих".

– В той команде каждый думал о других, о клубе, – цитирует Players Tribune Роббена. В то время атмосфера в раздевалке была великолепной. В то время многие в команде могли приглядывать за тобой, но не было никого важнее Джона Терри. Чему мог научиться голландский вингер у английского центрального защитника? Всему. Но главное – он был лидером и капитаном команды. С ним можно было поговорить как о футболе, так и о чем-то другом. Он советовал и воодушевлял партнеров.

Я не уверен, что до конца осознаю, насколько Терри повлиял на меня. Вам никогда не сыграть рядом с кем-то, как он.