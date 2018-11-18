Антонио Валенсия хочет продолжить карьеру в Англии

Защитник "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсия намерен остаться в Англии, если не продлит контракт с "Манчестер Юнайтед", сообщает Metro. Соглашение 33-летнего защитника с клубом истекает летом 2019 года.

Валенсия перешел из "Уигана" в "Манчестер Юнайтед" в 2009 году за 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Валенсия провел пять матчей за "красных дьяволов" и не отметился результативными действиями.

"Манчестер Юнайтед" после 12 туров занимает восьмое место в чемпионате Англии с 20 очками.