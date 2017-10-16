Антонио Конте: "У "Челси" есть несколько проблем в этом сезоне из-за участия в еврокубках"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте​ сравнил нынешний сезон с предыдущим. По его словам, "синим" необходимо проявить терпение.

– Каждый сезон отличается от предыдущего, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - В прошлом сезоне мы не участвовали в Лиге чемпионов или в Лиге Европы. В этом сезоне мы участвуем в четырех турнирах. У нас есть несколько проблем в этом отношении, поскольку у тебя возникают трудности, когда трое или четверо твоих игроков травмированы.

В этом сезоне мы должны постараться построить нечто важное на будущее, предоставить возможности новым игрокам для получения опыта игры в этой лиге, и предоставить возможности молодым игрокам, чтобы они могли продемонстрировать, что заслуживают оставаться и играть в "Челси". Мы должны проявить терпение в этом сезоне. Это будет нелегко.