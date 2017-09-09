Антонио Конте: "Мы могли забить "Лестеру" и больше двух голов"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен игрой команды в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Лестера" (2:1). Наставник лондонцев отметил, что хорошая игра автора победного гола Н`Голо Канте не является для него новостью.

- Мы можем быть довольны, потому что показали хорошую игру, - цитирует BBC Конте. - Мы отлично действовали, контролировали ситуацию и могли забить больше двух мячей. Пенальти в наши ворота изменил ситуацию. "Лестер" постарался добавить, но мы все равно имели шансы увеличить преимущество.

Что касатется гола Канте, я рад за него. Он провел отличный матч. Это для нас не новость.