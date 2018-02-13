Антонио Конте: "Челси" важно было победить для собственной уверенности"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте после матча 27-го тура против "Вест Бромвича" (3:0) отметил, что команде была необходима победа, чтобы реабилитироваться за предыдущие поражения. Ранее лондонцы уступили "Уотфорду" (1:4) и "Борнмуту" (0:3).

- Сегодня было важно победить для собственной уверенности, - приводит ВВС слова Конте. - Два разгромных поражения плохо влияют на веру в себя. Нам удалось отдохнуть несколько дней и добиться победы.

Мне пришлось выпустить Жиру, потому что Мората травмирован. Хорошо, что у нас есть такой нападающий.