Английский тренер приговорен к 31 году заключения за растление малолетних

Бывший тренер академии "Крю" Барри Беннелл приговорен Королевским судом Ливерпуля к 31 году тюремного заключения, сообщает ВВС. Он признан виновным в растлении малолетних.
Ранее сообщалось, что Беннелл домогался к своим воспитанникам в период с 1983 по 1991 год. Об этих случаях стало известно в ноябре 2016 года. Обвинение смогло доказать растление 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.
klaus-reyneke
Так ведь МАЛЬЧИКОВ же!!! Он наоборот должен стать их героем, нормальный гей, разве что большой шалун...
09:00
баламошка
Культурный запад.
08:10
Подковоголовый баклан
Патриот Украины, в новости ни слова о России. Или тебе надо срочно комменты набить потому,что у тебя план в конторе пана Стеця горит и грЫвни могут не заплатить?
07:43
Патриот Сибири
Проклятые англосаксы! Никак не отстанут от России, лишь бы опорочить нашу священную страну!!!
06:52