Английский тренер приговорен к 31 году заключения за растление малолетних

Бывший тренер академии "Крю" Барри Беннелл приговорен Королевским судом Ливерпуля к 31 году тюремного заключения, сообщает ВВС. Он признан виновным в растлении малолетних.

Ранее сообщалось, что Беннелл домогался к своим воспитанникам в период с 1983 по 1991 год. Об этих случаях стало известно в ноябре 2016 года. Обвинение смогло доказать растление 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.