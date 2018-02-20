05:37 | Футбол — Англия

Английский тренер приговорен к 31 году заключения за растление малолетних

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Бывший тренер академии "Крю" Барри Беннелл приговорен Королевским судом Ливерпуля к 31 году тюремного заключения, сообщает ВВС. Он признан виновным в растлении малолетних.

Ранее сообщалось, что Беннелл домогался к своим воспитанникам в период с 1983 по 1991 год. Об этих случаях стало известно в ноябре 2016 года. Обвинение смогло доказать растление 12 мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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klaus-reyneke

Так ведь МАЛЬЧИКОВ же!!! Он наоборот должен стать их героем, нормальный гей, разве что большой шалун...

09:00

баламошка

Культурный запад.

08:10

Подковоголовый баклан

Патриот Украины, в новости ни слова о России. Или тебе надо срочно комменты набить потому,что у тебя план в конторе пана Стеця горит и грЫвни могут не заплатить?

07:43

Патриот Сибири

Проклятые англосаксы! Никак не отстанут от России, лишь бы опорочить нашу священную страну!!!

06:52

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