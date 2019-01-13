Андрей Канчельскис: "Для "МЮ" главное - попасть в четверку. До золота не дотянет"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что команда не стает чемпионом Англии в нынешнем сезоне.
– Кто выиграет чемпионат Англии?
– Все решится в январе и феврале – самые напряженные месяцы. Посмотрим, как выдержат эту дистанцию "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Скажется и длина скамейки. В конце февраля, думаю, смогу ответить на ваш вопрос. "МЮ"? Главное – попасть в четверку, в Лигу чемпионов. До золота не дотянет. (Виталий Айрапетов)
Полная версия интервью – здесь
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/andrey-kanchelskis-preduprezhdal-promesa-chto-spartak-ne-uroven-ty-dokazhi-v-evrope-1499977/
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