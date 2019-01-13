Андрей Канчельскис: "Для "МЮ" главное - попасть в четверку. До золота не дотянет"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис считает, что команда не стает чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

– Кто выиграет чемпионат Англии?

– Все решится в январе и феврале – самые напряженные месяцы. Посмотрим, как выдержат эту дистанцию "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Скажется и длина скамейки. В конце февраля, думаю, смогу ответить на ваш вопрос. "МЮ"? Главное – попасть в четверку, в Лигу чемпионов. До золота не дотянет. (Виталий Айрапетов)

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