Андрей Аршавин: "Арсенал" - детище Венгера"

Бывший капитан сборной России, нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин прокомментировал решение об уходе Арсена Венгера с поста главного тренера лондонского "Арсенала" после завершения сезона-2017/18. Россиянин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2012 годы.

- Это решение Арсена. Я думаю, что он сделал то, что посчитал правильным для футбольного клуба "Арсенал", - заявил Аршавин. - Значит, он решил, что для клуба будет правильно, если он уйдет. Это не тот момент, когда человек сидит на своем месте, зарабатывает деньги и ему все равно на клуб. Нет, Арсен Венгер - это совершенно другое. В принципе, "Арсенал" - это его детище. Он и Дэвид Дин - это два человека, которые сделали современный "Арсенал" и сделали таким, какой он сейчас есть, - сказал Аршавин, слова которого "СЭ" предоставила пресс-служба "Кайрата". (Илья АНДРЕЕВ)