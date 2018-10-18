Андреас Перейра: "Нет ощущения, что Моуринью скоро уволят"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра отметил, что в команде не обращают внимания на слухи о возможном увольнении Жозе Моуринью. По его словам, тренер имеет хорошие отношения с игроками.

– Отношения с футболистами у него хорошие, ровные. Лично у меня отличные отношения с ним и другими игроками, – цитирует Sky Sports Перейру. – Мы не чувствуем давления со стороны. Все говорят, что Моуринью скоро уволят, но мы этого не чувствуем. Я не читаю английскую прессу, поэтому не обращаю на это внимания. Он наш тренер, и мы все делаем ради него на поле. Вся команда спокойна и сосредоточена на работе.