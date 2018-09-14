Андреа Пирло: "Не удивлюсь, если Погба вернется в "Ювентус"

Бывший хавбек "Ювентуса" Андреа Пирло заявил, что не будет удивлен, если полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба решит вернуться в туринский клуб. Он отметил, что "бьянконери" желают видеть в составе лучших игроков.

– Возвращение Бонуччи удивило меня, потому что я не думал, что он вернется только после сезона с "Миланом", – приводит Football Italia слова Пирло. – Однако" Ювентус " хочет лучших игроков, а Леонардо является лучшим на своей позиции. Возвращение Погба? Это меня не удивит, потому что "Ювентус" ищет лучших. Если кто-то уходит, это не говорит о том, что он не сможет вернуться.

Ранее сообщалось, что француз может сменить клуб из-за непростых отношений с Жозе Моуринью. Наиболее вероятным претендентом на Погба считается "Ювентус".

Футболист выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. В составе "красных дьяволов" он становился победителем Лиги Европы. До "МЮ" Погба с 2012 по 2016 год защищал цвета туринского клуба.