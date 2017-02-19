23:10 | ФУТБОЛ — Англия

Андер Эррера: "Блэкберн" играл против "МЮ", отдавая все силы"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера отметил, что "Блэкберн" играл против его команды с особым настроем. "МЮ" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв "Роверс" со счетом 2:1.

– Такие команды играют против нас, выкладываясь по полной, отдавая все силы, – цитирует ВВС Эрреру. – Но мы можем быть довольны своим отношением к делу. Мы серьезно настроились на противника. Снова хочется выиграть трофей на "Уэмбли". В нашей команде каждый готов выйти на поле и помочь. Некоторые ключевые игроки остались вне состава, но команда сыграла все равно хорошо. Нам сейчас важен каждый футболист.

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Материалы REN-TV

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