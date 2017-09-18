Альваро Мората: "Перейдя в "Челси", мне пришлось покинуть зону комфорта"

Нападающий "Челси" Альваро Мората отметил, что покинул "Реал" из-за отсутствия игровой практики. Отметим, что форвард перешел в лондонскую команду в июле 2017 года за 70 миллионов фунтов стерлингов.

– Я был счастлив в Мадриде. Кроме того, Зидан хотел, чтобы я остался в команде, – цитирует Daily Mail Морату. – Но я не хотел сидеть на скамейке. В один момент я осознал, что надо двигаться дальше. Я находился в зоне комфорта, но мне пришлось ее покинуть. У меня много амбиций, и я хочу добиться большего успеха.

Когда я впервые приехал в "Челси", я почувствовал сильное давление. Я не забил пенальти в матче за Суперкубок, и на меня свалилось много критики. Это сделало меня сильнее. У меня большая мотивация доказать критикам, что они сильно ошибаются.

Сборная Испании? Чем больше я играю и забиваю, тем больше у меня шансов поехать на чемпионат мира-2018 в России.

Напомним, что в текущем сезоне Мората на клубном уровне во всех турнирах провел шесть игр, забил три гола и отдал две результативные передачи.