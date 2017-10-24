12:55 | Футбол — Англия

Александр Зинченко: "Фернандинью говорит по-русски, он помог освоиться в Англии"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко надеется, что он выйдет в стартовом составе команды в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с "Вулверхэмптоном". Матч пройдет сегодня, 24 октября.

- Надеюсь, что я сыграю, ведь это то, для чего я работаю, - цитирует пресс-служба "Манчестер Сити" Зинченко. - Центральный полузащитник должен уметь играть на каждой позиции. Мне кажется, что любой футболист должен быть похож на Фернандинью – он одинаково хорош на всех позициях.

Бразилец помог мне освоиться в Англии, он играл за "Шахтер", поэтому он говорит по-русски. Я уважаю его, поэтому прислушиваюсь к его советам.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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poxi54

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