Александр Зинченко: "Фернандинью говорит по-русски, он помог освоиться в Англии"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко надеется, что он выйдет в стартовом составе команды в матче 4-го раунда Кубка английской лиги с "Вулверхэмптоном". Матч пройдет сегодня, 24 октября.

- Надеюсь, что я сыграю, ведь это то, для чего я работаю, - цитирует пресс-служба "Манчестер Сити" Зинченко. - Центральный полузащитник должен уметь играть на каждой позиции. Мне кажется, что любой футболист должен быть похож на Фернандинью – он одинаково хорош на всех позициях.

Бразилец помог мне освоиться в Англии, он играл за "Шахтер", поэтому он говорит по-русски. Я уважаю его, поэтому прислушиваюсь к его советам.