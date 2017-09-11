Абрамович попросил фанатов "Челси" перестать петь антисемитскую песню о Морате

Владелец "Челси" Роман Абрамович призвал фанатов перестать петь оскорбительную песню о нападающем клуба Альваро Морате, сообщает The Telegraph. В ней, в частности, есть строки, что футболист "не любит евреев".
Данной песней, фанаты "синих", вероятно, пытаются задеть "Тоттенхэм", который называют "еврейским клубом" из-за того, что за него традиционно болело много евреев. Кроме того, крупнейшая фанатская группировка "шпор" называется "Yid army" ("армия жидов").
- Эта кричалка антисемитская, это совершенно не приемлемо, - сказал Абрамович. - Если будет доказано, что ее исполняли владельцы абонементов или члены клуба, то "Челси" примет самые серьезные меры, вплоть до запрета посещать им атчи команды.
Gluhoy zapas
Не тот клуб купил абрамович .
20:50