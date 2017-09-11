Абрамович попросил фанатов "Челси" перестать петь антисемитскую песню о Морате

Владелец "Челси" Роман Абрамович призвал фанатов перестать петь оскорбительную песню о нападающем клуба Альваро Морате, сообщает The Telegraph. В ней, в частности, есть строки, что футболист "не любит евреев".

Данной песней, фанаты "синих", вероятно, пытаются задеть "Тоттенхэм", который называют "еврейским клубом" из-за того, что за него традиционно болело много евреев. Кроме того, крупнейшая фанатская группировка "шпор" называется "Yid army" ("армия жидов").

- Эта кричалка антисемитская, это совершенно не приемлемо, - сказал Абрамович. - Если будет доказано, что ее исполняли владельцы абонементов или члены клуба, то "Челси" примет самые серьезные меры, вплоть до запрета посещать им атчи команды.