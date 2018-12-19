"Реал" победил "Касиму" благодаря хет-трику Бэйла и вышел в финал клубного ЧМ

"Реал" обыграл "Касиму" в полуфинале клубного чемпионата мира (3:1). Хет-триком в составе "королевского клуба" отметился нападающий Гарет Бэйл.
В финале "Реал" сыграет с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.
Клубный ЧМ
1/2 финала
"Касима Антлерс" - "Реал" - 1:3 (0:1)
Голы: Бэйл, 44 (0:1). Бэйл, 53 (0:2). Бэйл, 55 (0:3). Дои, 78 (1:3).
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Кроос, Льоренте, Модрич, Васкес (Иско, 68), Бензема, Бэйл (Асенсио, 60. Каземиру, 74).
Предупреждение: Карвахаль, 42.
Судья: Сампайю (Бразилия).
19 декабря. Абу-Даби. Стадион "Sheikh Zayed Sports City".
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