Матчи клубного ЧМ-2016 начнутся с минуты молчания в память о "Шапекоэнсе"

Стартовые матчи команд на клубном чемпионате мира-2016 начнутся с минуты молчания, сообщает официальный сайт ФИФА. Посвящена она будет памяти игроков, тренеров и персонала "Шапекоэнсе", погибших в авиакатастрофе 29 ноября. Бразильская команда летела на финал Южноамериканского кубка. В результате крушения самолета 71 человек погиб, выжили шестеро, включая трех футболистов.

Таким образом, с минуты молчания начнутся пять игр - встреча первого раунда между "Касима Антлерс" и "Окленд Сити", четвертьфинальный матч "Мамелоди Сандаунс" с победителем этой игры, четвертьфинал между "Америкой" и "Чонбуком", а также полуфиналы с участием "Атлетико Насьональ" и "Реала". Клубный чемпионат мира пройдет в Японии с 10 по 20 декабря.