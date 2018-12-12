"Аль-Айн" из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились со счетом 3:3, в серии пенальти точнее был "Аль-Айн". В 1/4 финала азиатская команда встретится с клубом из Туниса "Эсперанс". Победитель игры выйдет на обладателя Кубка Либертадорес "Ривер Плейт".

В другом четвертьфинале сыграют "Касима" и "Гвадалахара", победитель выйдет на "Реал".

Клубный ЧМ

Плей-офф

"Аль-Айн" - "Тим Веллингтон" - 3:3 д.в. (1:3, 2:0, 0:0). Пенальти - 4:3

Голы: Барсия, 11 (0:1). Клэпхем, 15 (0:2). Илич, 44 (0:3). Сиотани, 45 (1:3). Думбья, 49 (2:3). Берг, 85 (3:3).

Удаление: Абдулрахман (Аль-Айн), 120+1.