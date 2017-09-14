Златко Захович: "Россия - замечательная страна. И футбольная"

Спортивный директор "Марибора" Златко Захович сказал, что пошутил, назвав в 2009 году Россию нефутбольной страной. Россияне тогда проводили со словенцами стыковые матчи за право поехать на ЧМ-2010 и уступили по сумме двух встреч (2:1, 0:1). Накануне "Марибор" сыграл вничью со "Спартаком" в групповом турнире Лиги чемпионов (1:1).

– В 2009 году вы сказали, что Россия – нефутбольная страна, и нам лучше играть в хоккей. Ваше мнение не поменялось?

– Ну вы вспомнили! Это же был всего лишь юмор! В то время сборная Словении встречалась с русскими в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира, и я просто вас так дразнил. Это спортивная шутка, ничего особенного. Я люблю Россию, ее футбол, русских людей. У вас замечательная страна.

– И футбольная?

– Конечно! Как и Словения! Но в Москве мы все равно победим. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Заховича