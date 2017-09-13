Златко Захович: "Марибор" стал сильнее, и все поймут это по результатам"

Один из сильнейших футболистов в истории Словении, а сейчас спортивный директор "Марибора" Златко Захович в эксклюзивном интервью "СЭ" накануне игры со "Спартаком" в Лиге чемпионов заявил, что его команда стала сильнее, чем 3 года назад. Тогда словенский клуб сыграл вничью на своем поле с "Челси"​.

- Три года назад "Марибор" едва не обыграл "Челси" дома. Сейчас стали еще сильнее?

– С одной стороны, с тех пор сохранили многих футболистов, но команда не может стоять на месте. Да и сами игроки изменились за это время. Конечно, тогда мы набрали три очка в группе и сейчас хотим добиться большего. Надеюсь, "Марибор" действительно стал сильнее, и все поймут это по результатам.

– В чем ваша сила?

– (Смеется.) Я вам не скажу! Вообще не буду говорить о "Мариборе", потому что любая информация от меня – это подсказка главному тренеру "Спартака". (Гоша ЧЕРНОВ)

Матч "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Полностью интервью Заховича