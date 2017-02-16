Зинедин Зидан: "Я все еще считаю, что шансы команд остаются 50 на 50"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался доволен первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" (3:1). Однако, по словам наставника, вопрос о победителе остается открытым.

​– Я все еще считаю, что шансы команд остаются 50 на 50, – отметил Зидан. – "Наполи" еще доставит нам трудности на своем стадионе. Я бы хотел, чтобы сегодня мы не пропустили. В общем вопрос о победителе остается на 100 процентов открытым.

Бензема? Он доказал, что у него сильный характер. Последнее время его критикуют. Он смог ответить на это наилучшим образом. Он забил очень важный гол. Надеялся, что он сможет забить больше, ведь он этого заслуживает. Он создавал постоянную угрозу сопернику.

Хамес Родригес токже проявил себя очень хорошо. Когда у него был мяч, то команда могла чувствовать себя спокойно, особенно в первой половине. На самом деле я доволен всеми игроками.