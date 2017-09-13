Жозе Моуринью: "Для "Манчестер Юнайтед" хорошо закончить групповой этап Лиги чемпионов дома матчем против ЦСКА"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Базеля" (3:0) отметил, что для его команды будет хорошо закончить данный этап турнира домашней игрой против ЦСКА. Он также добавил, что будет важно набрать очки в выездных встречах.

– Начать групповой этап с трех очков, добытых дома, и иметь шанс закончить его также на своем стадионе игрой с ЦСКА – это хорошо, – приводит слова Моуринью официальный сайт "Манчестер Юнайтед". – Если в последнем туре еще будет что-то решаться, лучше проводить игру дома, а не на выезде. В середине группового этапа нас ждут три выездные игры, и они крайне важны – нам нужно набрать очки в этих матчах.

Матч между ЦСКА и "МЮ" пройдет 27 сентября в Москве и 5 декабря в Манчестере.