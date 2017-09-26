Жорже Жезуш: "Без Неймара "Барселона" менее сильна"

Главный тренер "Спортинга" Жорже Жезуш считает, что "Барселона" с уходом Неймара стала слабее. При этом он подчеркнул, что его команде все равно будет тяжело ей противостоять во втором туре группового турнира Лиги чемпионов.

– Неймар – один из величайших, один из немногих, кто творит на поле, – цитирует Marca Жезуша. – Это один из лучших в мире. Дембеле – не то же самое. Он хороший игрок, но не созидатель. Невозможно ограничить барьерами Неймара. Без него "Барселона" менее сильная. Суарес, Месси и Неймар – игроки, которые дают варианты в атаке. Без бразильца у нас на одну проблему меньше. Но есть еще Иньеста и другие. Нужно просто отлично сыграть против них.