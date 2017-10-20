"Зенит" поднялся на 16-е место в рейтинге УЕФА, ЦСКА – 37-й, "Спартак" – 91-й

В обновленном рейтинге УЕФА для клубных турниров "Зенит" занял 16-е место, информирует пресс-служба организации. Сине-бело-голубые поднялись на две сточки, обойдя "Байер" и "Шахтер".
ЦСКА занимает 37-е место, уступив 36-ю строчку "Зальцбургу". "Краснодар" остался на 56-й позиции, "Локомотив" поднялся на 77-е место, "Спартак" – 91-й.
Лидером рейтинга является "Реал", второе место занимает "Атлетико", "Барселона" - третья. Первая десятка клубов осталась без изменений. Напомним, рейтинг УЕФА влияет на посев при жеребьевке в еврокубковых турнирах.
SpaMan
Зенитушка!! Надёжа наша очковая и рейтинговая! Поднажми, 6 пунктиков до десятки!
20:16
Dymanomashina
Думаю, с таким подходом к покупке новых футболистов, гинеровский ЦСКА скоро обгонят менее жадные Маккаби (Хайфа) и Хапоэль (Петах-Тиква). Спартак - молодец, стараниями таких деятелей как Карпин и Аленичев, опущенный до пределов первой сотни, возрождается. И это хорошо. С таким настроем и 36-место не за горами, а дальше все зависит от стабильности. Ну а ЦСКА с Базелем взбесил, конечно. Гинер, не хочешь тратиться, продай клуб, позорник!
20:16