За что удалили Видаля?

На 84-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" арбитр Виктор Кошшои принял еще одно спорное решение, показав вторую желтую карточку Артуро Видалю и удалив его с поля. Игрок мюнхенцев в падении сыграл в мяч и выбил его из-под ног Марко Асенсио в направлении партнера. Затем Видаль поднял ногу и коснулся ей соперника, совершив подножку.
Трудно сказать, как этот момент видел Кошшои. Но венгерский арбитр посчитал, что действия футболиста "Баварии" заслуживают дисциплинарной санкции и вынес Видалю предупреждение. (Александр БОБРОВ)
vassel
Видаля надо было удалять ещё в предыдущем эпизоде. Поэтому всё по совокупности по чесноку!!!!
00:31
Sher77mar
Хочу что бы Юве отодрал эту компашку набреолининых ребят!!!!!
00:24
resifi
Чистейший 100% фол!!!!
00:23
shpasic
нужно было Кашшаи на Спартак - Зенит приглашать, как просили многие.
00:21
Sher77mar
И почему судья не удалил каземиро за грязный удар Роббена по ногам???
00:21
Oleg1959
Второй и третий гол забит Реалом из офсайда.
00:20
Sher77mar
Такой офсайд судья на линии обязан видеть даже с закрытыми глазами , тем более чуть раньше он офсайд разглядел , когда кришти головой пытался пробить
00:19
Hamann-116rus
Я не оправдываю судей, но они ведь люди, а не роботы
00:16
Hamann-116rus
Это по ТВ всё видно...А когда сам бегаешь по полю...
00:15
пошливы
Слепой - ни какую ногу Видаль не поднимал. Игрок Реала сам наступил на ногу баварца. А второй гол испанцы забили из чистого вне игры. Также как и Спартак-Вагина забил Зениту первый гол.
00:14
Oleg1959
Баварию просто убили.
00:12
Oleg1959
Абсолютно чистый отбор мяча.
00:11
Sher77mar
Убийство Баварии судьей , а ещё про наших говорят , что судить не умеют ......
00:11