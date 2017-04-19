00:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

За что удалили Видаля?

Эпизод с удалением Видаля. Эпизод с удалением Видаля. Эпизод с удалением Видаля. Эпизод с удалением Видаля. Эпизод с удалением Видаля. Эпизод с удалением Видаля.
Эпизод с удалением Видаля.
0
0
0
0
13

На 84-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" "Бавария" арбитр Виктор Кошшои принял еще одно спорное решение, показав вторую желтую карточку Артуро Видалю и удалив его с поля. Игрок мюнхенцев в падении сыграл в мяч и выбил его из-под ног Марко Асенсио в направлении партнера. Затем Видаль поднял ногу и коснулся ей соперника, совершив подножку.

Трудно сказать, как этот момент видел Кошшои. Но венгерский арбитр посчитал, что действия футболиста "Баварии" заслуживают дисциплинарной санкции и вынес Видалю предупреждение. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"

0
0
0
0
13
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
Войти, чтобы оставить комментарий

vassel

Видаля надо было удалять ещё в предыдущем эпизоде. Поэтому всё по совокупности по чесноку!!!!

00:31

Sher77mar

Хочу что бы Юве отодрал эту компашку набреолининых ребят!!!!!

00:24

resifi

Чистейший 100% фол!!!!

00:23

shpasic

нужно было Кашшаи на Спартак - Зенит приглашать, как просили многие.

00:21

Sher77mar

И почему судья не удалил каземиро за грязный удар Роббена по ногам???

00:21

Oleg1959

Второй и третий гол забит Реалом из офсайда.

00:20

Sher77mar

Такой офсайд судья на линии обязан видеть даже с закрытыми глазами , тем более чуть раньше он офсайд разглядел , когда кришти головой пытался пробить

00:19

Hamann-116rus

Я не оправдываю судей, но они ведь люди, а не роботы

00:16

Hamann-116rus

Это по ТВ всё видно...А когда сам бегаешь по полю...

00:15

пошливы

Слепой - ни какую ногу Видаль не поднимал. Игрок Реала сам наступил на ногу баварца. А второй гол испанцы забили из чистого вне игры. Также как и Спартак-Вагина забил Зениту первый гол.

00:14

Oleg1959

Баварию просто убили.

00:12

Oleg1959

Абсолютно чистый отбор мяча.

00:11

Sher77mar

Убийство Баварии судьей , а ещё про наших говорят , что судить не умеют ......

00:11

Материалы других СМИ