За что удалили Видаля?

На 84-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" арбитр Виктор Кошшои принял еще одно спорное решение, показав вторую желтую карточку Артуро Видалю и удалив его с поля. Игрок мюнхенцев в падении сыграл в мяч и выбил его из-под ног Марко Асенсио в направлении партнера. Затем Видаль поднял ногу и коснулся ей соперника, совершив подножку.

Трудно сказать, как этот момент видел Кошшои. Но венгерский арбитр посчитал, что действия футболиста "Баварии" заслуживают дисциплинарной санкции и вынес Видалю предупреждение. (Александр БОБРОВ)

"СЭ" ведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Бавария"