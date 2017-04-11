"Ювентус" разгромил "Барселону"

Сегодня. Турин. "Ювентус" – "Барселона" – 3:0. 22-я минута. Пауло ДИБАЛА (№21) во второй раз поражает ворота "Барсы". Фото REUTERS

"Ювентус" на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов разгромил "Барселону". В первом тайме дубль оформил нападающий Пауло Дибала, после перерыва отличился защитник Джорджо Кьеллини. Ответная встреча пройдет в Испании 19 апреля.

Напомним, что в 1/8 финала турнира "Барса" при судействе того же Шимона Марчиняка из Польши в первом матче в гостях проиграла "ПСЖ" (0:4), но в ответной встрече дома смогла добиться нужного для себя результата, победив со счетом 6:1.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

"Ювентус" (Италия) – "Барселона" (Испания) – 3:0 (2:0)

Голы: Дибала, 7 (1:0). Дибала, 22 (2:0). Кьеллини, 55 (3:0).

"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Пьянич (Барцальи, 89), Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин.

"Барселона": тер Штеген, Юмтити, Пике, Матье (Андре Гомиш, 46), Маскерано, Ракитич, Иньеста, Месси, Серхи Роберто, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Дани Алвес, 28. Л.Суарес, 54. Иньеста, 57. Манджукич, 63. Хедира, 74. Юмтити, 90+1. Лемина, 90+1.

Судья: Марчиняк (Польша).

11 апреля. Турин. Стадион "Ювентус".

Трансляция матча "Ювентус" – "Барселона"