"Ювентус" разгромил "Барселону"

"Ювентус" на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов разгромил "Барселону". В первом тайме дубль оформил нападающий Пауло Дибала, после перерыва отличился защитник Джорджо Кьеллини. Ответная встреча пройдет в Испании 19 апреля.
Напомним, что в 1/8 финала турнира "Барса" при судействе того же Шимона Марчиняка из Польши в первом матче в гостях проиграла "ПСЖ" (0:4), но в ответной встрече дома смогла добиться нужного для себя результата, победив со счетом 6:1.
Лига чемпионов
1/4 финала
Первый матч
"Ювентус" (Италия) – "Барселона" (Испания) – 3:0 (2:0)
Голы: Дибала, 7 (1:0). Дибала, 22 (2:0). Кьеллини, 55 (3:0).
"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Пьянич (Барцальи, 89), Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин.
"Барселона": тер Штеген, Юмтити, Пике, Матье (Андре Гомиш, 46), Маскерано, Ракитич, Иньеста, Месси, Серхи Роберто, Л.Суарес, Неймар.
Предупреждения: Дани Алвес, 28. Л.Суарес, 54. Иньеста, 57. Манджукич, 63. Хедира, 74. Юмтити, 90+1. Лемина, 90+1.
Судья: Марчиняк (Польша).
11 апреля. Турин. Стадион "Ювентус".
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Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/
Pablo_75
Буду банален - в футболе возможно всё. У Барсы были подходы к воротам. Барса может без всякого судейки выиграть 3:0. Будем ждать...
00:11
Алый Дракон
Forza "Juve"! "Юве" - не ПСЖ, наши могут и любят "сушить" игру ) Да и после того скандала ответный матч будут "под микроскопом" разглядывать ) У главного судьи на ответный матч будет "расстрельная" должность - шаг влево или шаг вправо, и конец карьере. Надеюсь, что наконец-то в этом году мы возьмем ЛЧ !
00:03
Роман72
опять на Артемку клоуны набросяться
00:03
Pablo_75
Как-то непонятно, а почему те же люди играют настолько хуже? Два года назад в финале Иньеста-Ракитич-Месси-Суарес-Неймар в общем-то раз за разом разрезали оборону Ювентуса. Сейчас, как хорошо сказал комментатор, играют в гандбол - бесконечные веерные передачи поперёк поля и всё.
00:03
вояка
Знатно барсу отбарселонили .... не ожидал. И видимо ответный матч будет ещё интересней. Сможет ли барса налимонить итальянцев так же как ПСЖ? скоро увидим!!!
00:02
джо
Футбол Барсы- отстой.Тикитака умерла. Владение мячом,без обострений ,показало свою бессмысленность.
00:01
Vosstavshiy iz Bana-2
даже не знаю что и сказать).Копия первого матча с псж. Дальше и думать о аналогии не хочу! Удачи Ювентус!!! Не повторять ошибок лягушатников
00:00
alik64
igogohruhru, прочитайте текст еще раз. Вы поняли все наоборот.
23:57 11 апреля
Promesov
После ужастного судейства в матче барса - псж гарантий нет никаких на выход итальянцев, но столбняком вроде они не болеют.
23:51 11 апреля
maxscorp78
скучно пацанам без форы....))) эмоций не хватает
23:50 11 апреля
igogohruhru
Надежды на судью нет. В статье же написано что эту игру судил тот самый судья, что и 6:1. Не будут же его на все игры Барселоны ставить
23:48 11 апреля
Pablo_75
Барсе надо покупать Акинфеева. Он значительно лучше этого тер Штегена стоит.
23:46 11 апреля
igorlvov
Если этих клоунов из Барселоны, боссы лиги чемпионов в ответном матче вытащат за уши дальше.......потеряю верю в человечество! :)))
23:45 11 апреля
Бешеный валенок
Вряд ли судьи посмеют второй раз подряд откровенно тащить барсу
23:45 11 апреля
sakusda
ждём 5-1 в Испании?
23:44 11 апреля
Ramsey.
Смеётся тот, который смеется последним!!!
23:43 11 апреля
igogohruhru
Эдак Месси опять не дадут золотой мяч.
23:43 11 апреля
Termin79
Ничему жизнь Барсу не учит, ну и поделом ей. Рад за Юве.
23:43 11 апреля
zoostation
Счёт для Барсы в гостевом матче вообще не важен. У себя дома они могут творить любые чудеса. Уже есть примеры.
23:41 11 апреля
Айртон)
Браво, Юве!)) Наказали команду симулянтов за судейский беспредел!)) В принципе победа Юве читалась, а 3-0 это почти гарантия выхода в полуфинал, если судейский фактор не вмешается, как в прошлом раунде.))
23:41 11 апреля
Slim Taller
Юве с победой! Сепары нули.
23:40 11 апреля
Митяй Антибомж
Как я и писал до матча: лёгкая прогулка для Юве.
23:39 11 апреля
СереХа
Путалонка - днище.
23:38 11 апреля