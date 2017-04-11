23:36 11 апреля | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ювентус" разгромил "Барселону"

Сегодня. Турин. "Ювентус" – "Барселона" – 3:0. 22-я минута. Пауло ДИБАЛА (№21) во второй раз поражает ворота "Барсы". Фото REUTERS
Сегодня. Турин. "Ювентус" – "Барселона" – 3:0. 22-я минута. Пауло ДИБАЛА (№21) во второй раз поражает ворота "Барсы". Фото REUTERS
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"Ювентус" на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов разгромил "Барселону". В первом тайме дубль оформил нападающий Пауло Дибала, после перерыва отличился защитник Джорджо Кьеллини. Ответная встреча пройдет в Испании 19 апреля.

Напомним, что в 1/8 финала турнира "Барсапри судействе того же Шимона Марчиняка из Польши в первом матче в гостях проиграла "ПСЖ" (0:4), но в ответной встрече дома смогла добиться нужного для себя результата, победив со счетом 6:1.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

"Ювентус" (Италия) – "Барселона" (Испания) – 3:0 (2:0)

Голы: Дибала, 7 (1:0). Дибала, 22 (2:0). Кьеллини, 55 (3:0).

"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Пьянич (Барцальи, 89), Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин.

"Барселона": тер Штеген, Юмтити, Пике, Матье (Андре Гомиш, 46), Маскерано, Ракитич, Иньеста, Месси, Серхи Роберто, Л.Суарес, Неймар.

Предупреждения: Дани Алвес, 28. Л.Суарес, 54. Иньеста, 57. Манджукич, 63. Хедира, 74. Юмтити, 90+1. Лемина, 90+1.

Судья: Марчиняк (Польша).

11 апреля. Турин. Стадион "Ювентус".

Трансляция матча "Ювентус" – "Барселона"

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http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/​

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
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КОММЕНТАРИИ (23)
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Pablo_75

Буду банален - в футболе возможно всё. У Барсы были подходы к воротам. Барса может без всякого судейки выиграть 3:0. Будем ждать...

00:11

Алый Дракон

Forza "Juve"! "Юве" - не ПСЖ, наши могут и любят "сушить" игру ) Да и после того скандала ответный матч будут "под микроскопом" разглядывать ) У главного судьи на ответный матч будет "расстрельная" должность - шаг влево или шаг вправо, и конец карьере. Надеюсь, что наконец-то в этом году мы возьмем ЛЧ !

00:03

Роман72

опять на Артемку клоуны набросяться

00:03

Pablo_75

Как-то непонятно, а почему те же люди играют настолько хуже? Два года назад в финале Иньеста-Ракитич-Месси-Суарес-Неймар в общем-то раз за разом разрезали оборону Ювентуса. Сейчас, как хорошо сказал комментатор, играют в гандбол - бесконечные веерные передачи поперёк поля и всё.

00:03

вояка

Знатно барсу отбарселонили .... не ожидал. И видимо ответный матч будет ещё интересней. Сможет ли барса налимонить итальянцев так же как ПСЖ? скоро увидим!!!

00:02

джо

Футбол Барсы- отстой.Тикитака умерла. Владение мячом,без обострений ,показало свою бессмысленность.

00:01

Vosstavshiy iz Bana-2

даже не знаю что и сказать).Копия первого матча с псж. Дальше и думать о аналогии не хочу! Удачи Ювентус!!! Не повторять ошибок лягушатников

00:00

alik64

igogohruhru, прочитайте текст еще раз. Вы поняли все наоборот.

23:57 11 апреля

Promesov

После ужастного судейства в матче барса - псж гарантий нет никаких на выход итальянцев, но столбняком вроде они не болеют.

23:51 11 апреля

maxscorp78

скучно пацанам без форы....))) эмоций не хватает

23:50 11 апреля

igogohruhru

Надежды на судью нет. В статье же написано что эту игру судил тот самый судья, что и 6:1. Не будут же его на все игры Барселоны ставить

23:48 11 апреля

Pablo_75

Барсе надо покупать Акинфеева. Он значительно лучше этого тер Штегена стоит.

23:46 11 апреля

igorlvov

Если этих клоунов из Барселоны, боссы лиги чемпионов в ответном матче вытащат за уши дальше.......потеряю верю в человечество! :)))

23:45 11 апреля

Бешеный валенок

Вряд ли судьи посмеют второй раз подряд откровенно тащить барсу

23:45 11 апреля

sakusda

ждём 5-1 в Испании?

23:44 11 апреля

Ramsey.

Смеётся тот, который смеется последним!!!

23:43 11 апреля

igogohruhru

Эдак Месси опять не дадут золотой мяч.

23:43 11 апреля

Termin79

Ничему жизнь Барсу не учит, ну и поделом ей. Рад за Юве.

23:43 11 апреля

zoostation

Счёт для Барсы в гостевом матче вообще не важен. У себя дома они могут творить любые чудеса. Уже есть примеры.

23:41 11 апреля

Айртон)

Браво, Юве!)) Наказали команду симулянтов за судейский беспредел!)) В принципе победа Юве читалась, а 3-0 это почти гарантия выхода в полуфинал, если судейский фактор не вмешается, как в прошлом раунде.))

23:41 11 апреля

Slim Taller

Юве с победой! Сепары нули.

23:40 11 апреля

Митяй Антибомж

Как я и писал до матча: лёгкая прогулка для Юве.

23:39 11 апреля

СереХа

Путалонка - днище.

23:38 11 апреля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ