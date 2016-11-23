"Ювентус" победил "Севилью" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на гол Парехи

"Ювентус" переиграл "Севилью" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 3:1. В составе испанской команды гол забил экс-защитник "Спартака" Николас Пареха, отличившись на 9-й минуте. Равновесие перед перерывом восстановил Клаудио Маркизио. Победный мяч – на счету защитника туринцев Леонардо Бонуччи. Окончательный счет на табло установил Марио Манджукич.

Эта победа позволила итальянской команде набрать 11 очков и выйти на первое место в турнирной таблице. гарантировав себе выход в плей-офф. Испанцы идут на второй строчке с 10 баллами.

В параллельной встрече "Лион" взял верх над загребским "Динамо" в гостях – 1:0. В активе французской команды семь очков.

В заключительном туре "Лион" примет "Севилью", "Ювентус" отправится в гости к хорватскому "Динамо".

Лига чемпионов

Групповой турнир

5-й тур

Группа H

"Севилья" (Испания) – "Ювентус (Италия) – 1:3 (1:1)

Голы: Пареха, 9 (1:0). Маркизио, 45+2 - с пенальти (1:1). Бонуччи, 84 (1:2). Манджукич, 90+4 (1:3).

"Севилья": Рико, Мариану (Краневиттер, 76), Рами, Меркадо, Пареха, Эскудеро, Иборра, Н`Зонзи, Вьетто (Сарабия, 46), Витоло, Васкес.

"Ювентус": Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Ругани, Эвра (Стураро, 73), Куадрадо (Кьеллини, 87), Хедира, Маркизио, Пьянич (Кин, 84), Сандру, Манджукич.

Предупреждения: Манджукич, 25. Васкес, 31. Меркадо, 37. Хедира, 42. Эвра, 65. Куадрадо, 72. Иборра, 90+5.

Удаление: Васкес, 36.

Судья: Клаттенбург (Англия).

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Трансляция матча "Севилья" - "Ювентус"

"Динамо" З (Хорватия) – "Лион" (Франция) – 0:1 (0:0)

Гол: Ляказетт, 72 (0:1).

"Динамо" З: Ливакович, Мэцел (Энрикес, 14), Сигали, Бенкович, Пиварич, Шитум, Кнежевич, Павичич (Машаду, 73), Гояк, Чорич (Жонас Гомес, 52), Фернандес.

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Янга-Мбива, Нкулу, Морель, Ферри, Гоналон, Дардер (Толиссо, 66), Корне (Фекир, 66), Ляказетт, Вальбуэна (Рыбус, 88).

Предупреждения: Гояк, 36. Жонас Гомес, 80. Толиссо, 81. Кнежевич, 90+1.

Судья: Краловец (Чехия).

Загреб. Стадион "Maksimir".