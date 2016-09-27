"Ювентус" переиграл загребское "Динамо", гол Бен Еддер принес "Севилье" победу над "Лионом"

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Ювентус" одержал победу над загребским "Динамо" - 4:0. В составе туринцев отличились Миралем Пьянич, Гонсало Игуаин и Пауло Дибала. Четвертый мяч влетел в ворота хорватской команды в результате автогола. В другой встрече группы H гол нападающего Виссама Бен Еддера принес победу "Севилье" над "Лионом" - 1:0.

Лига чемпионов

Групповой турнир

2-тур

Группа H

"Динамо" (Хорватия) - "Ювентус" (Италия) - 0:4 (0:2)

Голы: Пьянич, 24 (0:1). Игуаин, 31 (0:2). Дибала, 57 (0:3). Шемпер, 85 - в свои ворота (0:4).

"Динамо": Шемпер, Шитум, Сигали, Шильденфельд, Пиварич, Антолич (Машаду, 72), Бенкович, Жонас Гомес (Фиолич, 49), Судани, Фернандес (Ходжич, 58), Павичич.

"Ювентус": Буффон, Барцальи (Пьяца, 68), Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Эрнанес, Хедира, Пьянич (Куадрадо, 46), Эвра, Дибала, Игуаин (Манджукич, 71).

Судья: Мануэл Де Соуза Невеш (Португалия).

27 сентября. Загреб. Стадион "Maksimir".

"Севилья" (Испания) - "Лион" (Франция) - 1:0 (0:0)

Гол: Бен Еддер, 53 (1:0).

Нереализованный пенальти: Вьетто (Севилья), 69 (мимо)

"Севилья": Рико, Мариану, Пареха, Меркадо (Колодзейчак, 87), Эскудеро, Насри, Васкес (Иборра, 59), Н`Зонзи, Витоло, Бен Еддер (Сарабия, 82), Вьетто.

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Нкулу, Янга-Мбива (Вальбуэна, 70), Гаспар (Геззаль, 79), Гоналон, Толиссо, Дардер, Рыбус, Фекир (Калулу, 70), Корне.

Предупреждения: Пареха, 56. Гаспар, 71. Гоналон, 72. Меркадо, 84. Корне, 86.

Судья: Нейхейс (Голландия).

27 сентября. Севилья. Стадион "Ramon Sanchez Pizjuan".