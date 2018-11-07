Юрий Семин: "Порту" был сильнее "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту" (1:4) встретился с президентом португальского клуба Пинто Коштой. 71-летний специалист признался, что "драконы" были сильнее железнодорожников.

- Новая встреча с президентом "Порту" Пинто Коштой, который успешно руководит клубом уже более 40 лет. Это лучшая команда нашей группы, и вчера они были сильнее, - написал Семин в своем Инстаграме.

"Локомотив" занимает последнее место в группе D. Красно-зеленые не набрали ни одного очка и лишились шансов на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

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