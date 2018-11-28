Юрий Семин: "Попросил ребят сыграть от души"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Галатасараем" (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов, ставшую для российского клуба первой в этом розыгрыше.

– Комментарий самый положительный. Наверное, на этот период мы не заслуживали ноль очков в таблице. В каждой игре мы старались не отсиживаться бесконечно в обороне, старались играть. Не получалось с реализацией. Сегодня игроки хорошо сработали в завершающей стадии, особенно в эпизоде с первым мячом. Хороший розыгрыш, и, главное, было завершение. Жалко, что у нас осталась только одна игра. Мы себя хорошо почувствовали в Лиге чемпионов. Но это футбол. Мы наделали перед этим слишком много ошибок.

– Насколько сложно было настроить футболистов после четырех поражений? Что вы им сказали?

– Простые вещи. Акцентировали их на индивидуальные действия. И в плане психологии я им напомнил: у нас только два матча в Лиге чемпионов. Это такой турнир, в который хочет попасть большая группа команд, но не каждому дается сыграть. Попросил сыграть для болельщиков и от души. Сегодня был баланс, баланс атаки и хороших оборонительных действий. Жалко, что мы не забили третий мяч. Благодарен игрокам за то, что они были уверены в своих действиях. Это самое главное. (Александр Рогулев)

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