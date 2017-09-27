Юрист: "При рассмотрении нового дела "Спартака" УЕФА не будет учитывать инцидент в Мариборе"

Спортивный юрист Артем Пацев, комментируя открытие со стороны УЕФА дела в отношении "Спартака" после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) за пиротехнику, несогласованный баннер и речевки, отметил, что красно-белые, скорее всего, понесут финансовое наказание. Он также добавил, что инцидент в Мариборе при принятии решения о наказании московского клуба учитываться не будет.

Напомним, после матча 1-го тура с "Марибором" (1:1) в Словении контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал "Спартак" на 60 тысяч евро и запретил продавать билеты болельщикам красно-белых на выездную игру 4-го тура с "Севильей" (1 ноября). В Мариборе встреча прерывалась на несколько минут из-за использования на гостевом секторе пиротехники. Пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина в центре поля.

– Использование любой пиротехники – это нарушение. И спектр может быть разным – от минимального до максимального наказания, – сказал Пацев. – То есть это может быть штраф, а может быть отлучение команды от еврокубков. Но, думаю, в этой ситуации дело ограничится финансовым штрафом, потому что на поле ничего не бросали и матч не прерывали. Можно надеяться, что УЕФА подойдет разумно к рассмотрению этого вопроса. Для начала надо выяснить, кто зажег и как этот человек попал на стадион.

Что касается предыдущего наказания, то оно нерелевантно по той причине, что игра с "Марибором" была выездной, и обеспечением безопасности занималась другая сторона. Да, после "Ливерпуля" "Спартак" не избежит штрафа, но сама суть нарушения совсем другая. Поэтому инцидент в Мариборе, думаю, учитываться не будет.

– Насколько болезненно организация отреагирует на баннер "УЕФА – мафия"?

– Тут не могу ничего сказать. Хотя вообще ситуация странная, потому что все баннеры должны досматриваться. Будем надеяться, что "Спартак" все-таки отделается штрафом. (Андрей СИЗЯКИН)

Решение о наказании по итогам матча с "Ливерпулем" будет принято 19 октября - уже после домашней игры красно-белых в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей", которая состоится 17 октября.