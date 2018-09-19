Юри Тилеманс: "Атлетико" умеет пользоваться ошибками"

Полузащитник "Монако" Юри Тилеманс выразил сожаление по поводу поражения от "Атлетико" (1:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. По его словам, мадридцы грамотно использовали ошибки соперника.

– Во втором тайме мы пытались поднажать, хотя моментов, пожалуй, не было, – цитирует AFP Тилеманса. – Следовало активнее использовать разные зоны для доставки мяча на Фалькао, поскольку он может создавать угрозу. Нужно было умнее сыграть. Но мы боролись, показали, что у нас есть характер.

В случае со вторым голом "Атлетико" у нас образовалась слишком большая свободная зона между линиями. Хотя перед игрой говорили о необходимости действовать компактно. "Атлетико" силен, он умеет пользоваться ошибками.