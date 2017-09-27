Юрген Клопп: "Жаль, что не использовали контратаку вшестером против двоих"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на нереализованные моменты после матча группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1). Также немец выразил уверенность в том, что его команда выйдет в плей-офф, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Вы говорили, что не будет выходов 5 против 1. Но был выход 4 в 2, а может, даже и 6 против 2. Почему не использовали?

– Люблю такие вопросы – "почему не использовали". Хороший вопрос и правильный. Как тут на него ответишь? Не реализовали, плохо. Очень жаль. Свои шансы надо реализовывать.

– Каковы дальнейшие перспективы "Ливерпуля"?

– Есть уверенность, что мы выйдем из группы, для этого есть все возможности. Ребята создают давление, разыгрывают классные комбинации, мы будем работать, чтобы доводить их до ума.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"