Юрген Клопп: "Счет 2:1 в матче с "Хоффенхаймом" лучше, чем 1:0"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп доволен игрой своей команды в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Хоффенхайма"​ (2:1). Тем не менее, он считает, что пока рано говорить о том, кто сыграет в групповом турнире, так как впереди ответная встреча.

- Я очень доволен нашей работой, - цитирует L'Equipe Клоппа. - 2:1 лучше, чем 1:0, но мы бы с удовольствием выиграли 2:0. Не очень приятно пропускать в концовке. Тем не менее, мы могли забить еще один или два мяча. Нужно ответственно подойти к матчу на "Энфилде". Результат еще не сделан.