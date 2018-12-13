Юлиан Нагельсманн: "Три очка "Хоффенхайма" не отражают его игры в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн считает, что его команда заслуживала более успешного выступления в Лиге чемпионов. В последнем туре группового турнира немцы проиграли "Манчестер Сити" (1:2) и стали четвертыми в группе.

– Не думаю, что три очка, которые мы набрали, отражают нашу силу, – цитирует AFP Нагельсманна. – Мы могли бы пройти дальше, если бы заработали те очки, которые заслужили. Как новички в турнире мы многому научились, хорошо сыграли и несколько раз красиво отыгрывались. Надеюсь, что в будущем нас ждет больше приключений в Лиге чемпионов.